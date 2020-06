CorSport: è stato Insigne ad organizzare il minuto di raccoglimento per il lutto di Gattuso

Un momento molto toccante. Il capitano ha radunato la squadra che era in palestra e ha fatto partire l’abbraccio virtuale al tecnico

Ieri il Napoli si è raccolto in un minuto di silenzio in allenamento per onorare la scomparsa della sorella di Gattuso. Il Corriere dello Sport scrive che è stato il capitano, Lorenzo Insigne, a chiamare a raccolta la squadra.

“Prima di cominciare il lavoro, Insigne chiama a raccolta il gruppo per un minuto di silenzio in segno di rispetto e di omaggio. Scena toccante sul serio. Tutti con Rino uniti in un grande abbraccio”.

È stato un modo per dimostrare al tecnico che la squadra è tutta al suo fianco.

“Fuori piove, anzi diluvia, e così la squadra si ritrova in palestra. Lorenzo chiama, tutti rispondono e così scatta il grande abbraccio virtuale con il tecnico. Commozione, rispetto, compostezza e via. Si ricomincia”.