Contratti in scadenza e prestiti, arrivano le linee guida della Fifa

Per quanto riguarda i contratti, si raccomanda di dare priorità all’ex club per completare la stagione. Per i prestiti, si invita ad estendere l’accordo esistente e ritardare l’inizio del nuovo accordo

La Fifa ha pubblicato le linee guida da seguire per contratti in scadenza e prestiti. Nel documento si legge che la Federcalcio mondiale non ha l’autorità per modificare unilateralmente i termini e le condizioni degli accordi tra società e calciatori. Per questo motivo esprime solo raccomandazioni.

Nel caso di calciatore in scadenza al 30 giugno che ha un accordo che parte dal 1° luglio con un nuovo club

“la FIFA raccomanda vivamente di dare priorità all’ex club per completare la stagione con la sua squadra originale, al fine di salvaguardare la competitività”.

Dunque, l’invito è

“ad estendere l’accordo esistente e ritardare l’inizio del nuovo accordo”.

Nel caso in cui, invece, si decidesse di far partire il nuovo accordo, la Fifa ricorda che il calciatore potrebbe non essere impiegabile dalla nuova squadra per un lungo periodo di tempo.

Per quanto riguarda i prestiti, anche in questo caso la Fifa raccomanda il prolungamento del prestito fino al termine della stagione “dove rilevante”. Senza proroga, il contratto di prestito scadrà come previsto dall’accordo.