Con Gattuso sono scesi in campo 23 dei 26 giocatori a disposizione

Il Napoli è in condizioni eccellenti, scrive Repubblica Napoli. La squadra è tornata in grande forma dopo il lockdown e anche contro la Spal ne ha dato prova. Non ci sono più differenze tra titolari e riserve.

“Con la Spal gli azzurri hanno assorbito con naturalezza perfino i sette cambi nella formazione iniziale decisi dal loro tecnico: a riprova che tutto il gruppo è in eccellente condizione e la qualità complessiva dell’organico è alta, a differenza di quanto era parso nella prima metà del campionato. La differenza tra titolari e seconde linee non si è vista ed è un altro merito di Gattuso, che è stato bravo a rimettere ordine in uno spogliatoio in cui aveva trovato solo macerie, quando De Laurentiis l’aveva scelto per prendere il posto di Ancelotti a dicembre. Con Ringhio nessuno si sente più escluso e anche questa svolta è certificata dai numeri. Nelle quattro gare giocate dopo la ripresa dell’attività agonistica sono infatti già scesi in campo 23 dei 26 giocatori a disposizione, con le uniche eccezioni del terzo portiere Karnezis, di Luperto e Llorente (oltre a Malcuit, fuori lista per l’infortunio). E i marcatori stagionali sono aumentati a 15, grazie al gol di Younes”.