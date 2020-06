Ceccarini: “Il Napoli ha fatto un tentativo per Callejon, ma non ci sono mai stati passi in avanti”

L’esperto di mercato a Canale 8: “L’offerta era simile a quella di Mertens, ma non ci sono state aperture. Callejon sente l’esigenza di tornare a casa, magari non ne fa neppure una questione economica”

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto a Canale 8 per parlare del futuro di Josè Maria Callejon. La trattativa per il suo rinnovo, ha detto, non ha mai fatto registrare passi in avanti.

“Ci ho lavorato molto in questi mesi e non ho mai avuto segnali di piccoli passi avanti. L’offerta era simile a quella di Mertens, ma se per il belga si capiva potessero esserci aperture, per lo spagnolo no. Dunque il tentativo è stato fatto, evidentemente Callejon dopo anni lontano può avvertire l’esigenza di tornare in Spagna che è casa sua e magari non ne fa neppure una questione economica”.