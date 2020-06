Calciomercato.it: Callejon vuole restare gratis fino a fine stagione

Lo spagnolo avrebbe comunicato alla società di voler rimanere a disposizione di Gattuso fino ad agosto senza percepire stipendio

Il contratto di José Callejon scadrà regolarmente il 30 giugno. Al momento non sono arrivati segnali di rinnovo ma soprattutto non si sa se lo spagnolo resterà a disposizione fino al termine della stagione, che vedrà il Napoli impegnato almeno fino alla prima settimana di agosto. Calciomercato.it riporta che invece il giocatore avrebbe deciso di restare gratuitamente per le settimane che restano.

L’andaluso ha fatto la sua scelta: niente soldi, niente accordi con altri club per la prossima stagione e il rischio di restare con il cerino in mano in caso di problemi fisici.