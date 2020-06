Cairo si fa donna su Instagram. I tifosi del Torino: “Non c’è un’app per farti diventare un presidente?”

Domenica pomeriggio all’insegna della goliardia per il presidente Rcs e del Torino. Ma non tutti i tifosi granata apprezzano e si scatenano

Domenica pomeriggio in vena di goliardia per Urbano Cairo che utilizza la app del momento e mostra come sarebbe se fosse una donna.

Se fossi Urbana … Mrs Doubtfire in bello.

Molti apprezzano, ovviamente per i tifosi del Torino è un’occasione troppo ghiotta. Interviene un tifoso e scrive:

Esiste una app per farti diventare un presidente?

Visualizza questo post su Instagram Se fossi Urbana … Mrs Doubtfire in bello 😂😂😂 Un post condiviso da Urbano Cairo (@urbano.cairo) in data: 21 Giu 2020 alle ore 5:36 PDT

E ancora:

Cioè noi stiamo retrocedendo e questo qui sta a giocare con FaceApp…Non ho parole veramente….sarei volgare…

Siamo quasi in b e lei che cazzo fa… Usa face app