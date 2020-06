Cairo e Ferrero spingono ma il blocco retrocessioni è destinato a fallire

Poco probabile, secondo il CorSport, che Gravina possa accettare la proposta votata ieri dalla Lega di considerare il merito sportivo bloccare le retrocessioni in caso di stop del campionato

Niente Scudetto e soprattutto blocco alla retrocessione se il campionato non si concluderà. È questa le decisione emersa ieri dalla riunione di Lega, una decisione che, come scrive oggi il Corriere dello Sport fa rischiare ai club la brutta figura di fronte ai vertici federali che non intendono derogare.

Tra le società che hanno spinto al blocco ci sono la Sampdoria, il Torino (Cairo è preoccupatissimo) e l’Udinese (Campoccia ha chiesto il rispetto del merito sportivo sottolineando che le retrocessioni di possono decidere solo sul campo). Si sono allineate, per ovvie ragioni di classifica, il Lecce ed il Genoa mentre il Cagliari ha portato avanti l’idea di limitare a due le retrocessioni con altrettante promozioni dalla B.

Impossibile però pensare che Gravina darà l’ok per una soluzione simile avendo nell’anno degli Europei un campionato a 22 o addirittura 23 formazioni.

alla fine è passata con Cairo e Ferrero spingono ma il blocco retrocessioni è destinato a fallire16 i voti favorevoli, 3 astenuti (Lazio, Napoli e Roma) e 1 contrario (Milan).