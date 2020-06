Braconaro: “Abbiamo molto discusso se ridurre la quarantena a 7 giorni”

Il Dott. Francesco Braconaro, membro della commissione medico scientifica federale e rappresentante medici sportivi della Lega Pro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, sulla questione della quarantena di 14 giorni

Il metodo tedesco con test e tamponi?

“Ne abbiamo discusso. Per la gran parte delle persone l’incubazione del virus dura tra i 5 e i 7 giorni, per questo avevamo pensato ad una quarantena di 7 giorni. La maggior parte della popolazione manifesta la positività dopo un periodo del genere, ma ci sono anche minoranze che manifestano i sintomi nel giro di 14 giorni. Dobbiamo capire che percentuale di rischio si vuole assumere, anche minima. Un po’ di rischio ci sarà sempre. Ognuno si deve assumere la sua quota di responsabilità e non ho dubbio che verranno fatte le cose per bene. Verrà fatto uno sforzo perché tutti vogliono portare a termine questo campionato e l’obiettivo principale resta la tutela della salute.