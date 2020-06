Balotelli ai suoi tifosi: “Se mi alleno? Venite a vedere al centro sportivo”

SuperMario si appella direttamente ai sui follower Instagram dicendo “Basta chiedermi se mi alleno. Mi sono sempre allenato e continuo a farlo”

Non accenna a placarsi l’ennesima questione che ha per protagonista SuperMario Balotelli. Dopo gli attriti con Cellino a causa del suo presunto assenteismo agli allenamenti, ci sono state anche le recenti accuse del procuratore del calciatore Mino Raiola che hanno suscitato l’avversità della società. Adesso SuperMario si affida ai social per appellarsi direttamente ai tifosi

“Basta chiedermelo! Mi sono sempre allenato e continuo a farlo. Inutile che continuate a farmi questa domanda, venite al centro sportivo e controllate se è vero”. <iframe src=”https://streamable.com/e/16fngy” width=”500″ height=”891″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>