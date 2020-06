Il Mattino: Bagno di folla per Mertens ai Quartieri Spagnoli

L’attaccante del Napoli ha fatto una breve visita ieri pomeriggio per firmare il murales a lui dedicato e ha abbracciato e salutato tutti i tifosi che erano lì per lui

Il Mattino racconta della breve visita di ieri pomeriggio per Dries Mertens ai Quartieri Spagnoli. L’attaccante del Napoli si è presentato in taxi tra la folla che lo ha accolto con il coro «Olé Ciro» per autografare il suo murales opera dal pittore Leone Peretti che campeggia da un paio di settimane in via Emanuele del Deo, non lontano da quello di Maradona

«Non c’è bisogno che lo sottolinei io, ma Mertens è davvero una persona splendida» Leone Peretti, l’autore del murales è un altro napoletano adottato: abruzzese, da cinque anni vive ai Quartieri Spagnoli. «Un mio amico attivo nel sociale mi dice che continua ad aiutare tante persone. Si è fermato con tutti oggi ai Quartieri. Ha firmato il dipinto, non so quante persone ha abbracciato: è una persona semplice, che emana un calore pazzesco. Mi ha chiesto del mio lavoro, ha voluto vedere altri miei dipinti, ha regalato un sorriso a tutti».