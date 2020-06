Assocalciatori, Tommasi si dimette dalla carica di presidente

Damiano Tommasi si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione Italiana Calciatori. Lo ha fatto durante la riunione di oggi del Consiglio Direttivo. Fino alle prossime elezioni sarà il suo vice, Umberto Calcagno, ad assumere le sue funzioni.

Tommasi spiega le sue motivazioni in una lettera in cui ripercorre la sua storia nell’Assocalciatori e scrive:

“Questo mio ultimo mandato sarebbe dovuto terminare con le elezioni dello scorso 27 aprile. Purtroppo anche quelle sono finite in quarantena e abbiamo dovuto posticiparle. Come già detto, però, la nostra Associazione ha bisogno di unione e voce univoca. Nell’ultimo periodo non è stato sempre così e per questo è bene che non ci siano divergenze all’interno della cabina di comando in vista dei prossimi appuntamenti. Alcune mie idee e dichiarazioni, alcune riflessioni e iniziative sono state, negli ultimi mesi, troppo spesso motivo di discussione e contrapposizioni interne. L’AIC non se lo può permettere in questo momento“.