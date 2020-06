AS: l’Atletico Madrid offre 5 milioni l’anno a Milik, il problema è De Laurentiis

Ieri ci sarebbe stata una videoconferenza tra l’attaccante polacco, il suo agente e Andrea Berta. Ma il Napoli vuole almeno 40 milioni e non vede bene Diego Costa come parziale contropartita

Magari pur di evitare un Higuain-bis, De Laurentiis scenderà a patti con l’Atletico Madrid. In ogni caso Arkadiusz Milik avrebbe già dato il suo gradimento ad un suo futuro trasferimento alla squadra di Simeone. Perché l’offerta economica fatta dagli spagnoli all’attaccante polacco è di 5 milioni netti l’anno, il doppio di quanto guadagna attualmente a Napoli.

Lo scrive Diario As, secondo il quale ieri c’è stata una videoconferenza tra Milik, il suo agente e Andrea Berta, durante la quale è stata ufficializzata l’offerta al calciatore. Il problema resta la valutazione che di Milik fa De Laurentiis: il presidente vuole tra i 40 e i 50 milioni e non vede favorevolmente l’opzione Diego Costa come contropartita.