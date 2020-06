“Archiviazione per Malagò se la Procura considererà la Lega Serie A un’associazione privata”

L’elezione di Micciché. Il Corsport: “fin qui il gip ha dato questa interpretazione. Non ci sarebbe il reato penale di falso”.La Lega Serie A come il circolo di bridge

Il Corriere dello Sport dedica due pagine alla notizia di ieri del Corriere della Sera e cioè che Malagò è indagato per falso dalla Procura di Milano per l’elezione di Gaetano Micciché a presidente della Lega Serie A.

Il Corriere dello Sport scrive che con ogni probabilità Malagò sarà assolto.

I magistrati devono verificare se in questo caso il reato ipotizzato (il 485 del c.p.) configuri una responsabilità penale in quanto nel 2017 la Lega Serie A non è stata “inquadrata” dal gip Michela Accurso Tegano come un ente pubblico, ma come un’associazione privata. Se questa interpretazione sarà confermata, l’archiviazione sarebbe inevitabile.