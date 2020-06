Anche il Chelsea in ginocchio per George Floyd

Anche il Chelsea si inginocchia in nome di George Floyd. Proprio come ieri ha fatto il Liverpool.

Questa mattina, prima di iniziare l’allenamento a Cobham, i calciatori e lo staff tecnico si sono schierati in campo a disegnare una lettera H, che simbolicamente deve rappresentare la parola “umani”, “humans”, e si sono inginocchiati in segno di solidarietà con il movimento Black Lives Matter.

Il capitano Cesar Azpilicueta, uno di coloro che hanno lanciato l’idea ha fatto sapere tramite il sito ufficiale del club:

“È qualcosa attraverso cui vogliamo spiegare la nostra posizione per esprimere che stiamo vivendo in un mondo che dobbiamo cercare di migliorare per il futuro, per farlo diventare un mondo migliore con più amore, senza odio”.