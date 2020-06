Il Liverpool al completo si inginocchia per l’omicidio di George Floyd

I giocatori hanno chiesto di essere fotografati attorno al centrocampo di Anfield per unirsi alle proteste del “BlackLivesMatter”

Tutti intorno al centrocampo di Anfield, inginocchiati in segno di protesta per l’uccisione di George Floyd a Minneapolis. Il Liverpool al completo testimonia la propria solidarietà al #BlackLivesMatter, il movimento che sta infiammando gli Stati Uniti in queste ore, tra scontri e vittime in tutti gli Stati.

I giocatori hanno richiesto di essere fotografati così prima dell’allenamento, scrive la BBC.

Le proteste si susseguono da giorni, e i più grandi atleti del mondo stanno aderendo sui social ma anche dal vivo, scendendo in strada con la gente comune.