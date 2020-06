Alvino: Napoli-Spal, Meret tra i pali, Lobotka titolare

Su Twitter, scrive che il portiere friulano è un ex della Spal e ci tiene a scendere in campo. Gattuso lo accontenterà nell’ottica delle rotazioni

Su Twitter, il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino, pubblica notizie fresche di formazione in casa Napoli. Questa sera, alle 19.30, la squadra di Gattuso sfiderà la Spal al San Paolo. Per Alvino tra i pali ci sarà Alex Meret, che, da ex, ci tiene ad essere titolare e sarà accontentato dal mister. Tra l’altro, l’ultima partita del Napoli ha visto Ospina in porta, dunque, per l’alternanza decisa da Gattuso, è il turno del portiere friulano. A centrocampo, invece, Alvino dà per certo Lobotka titolare.

#NapoliSpal Meret è anche un ex e ci tiene a scendere in campo. Nell’ottica delle rotazioni Gattuso lo farà giocare. Lobotka titolare. #certezze — Carlo Alvino (@Carloalvino) June 28, 2020