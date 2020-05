Ancora aperto il capitolo Jordan Veretout per il Napoli. Il club di De Laurentiis ha provato più volte a chiudere l’affare per il francese nella finestra di gennaio, SportMediaset riporta oggi le parole del procuratore del calciatore Mario Giuffredi che riaprono la situazione

“All’epoca però non c’era il tempo per intavolare una trattativa, ma non escludo che Jordan possa approdare a Napoli la prossima estate”