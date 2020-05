Un palloncino col chewing-gum e parte il gossip sul figlio in arrivo per Ronaldo e Georgina

Il Sun rilancia una storia su Instagram, il minimo appiglio, per ipotizzare il quinto figlio per il portoghese che disse di volere sette figli

Georgina e Ronaldo aspettano un bambino? Se lo chiede il Sun cui è bastata una foto di Georgina su Instagram per far partire il gossip sul quinto figlio in arrivo del portoghese.

Georgina ha pubblicato una storia con lei che fa il palloncino con la gomma da masticare e la scritta “Baby Girl”. Altro non c’è.

Cristiano Ronaldo ha quattro figli di cui uno con Georgina. Gli altri tre da cosiddetta madre surrogata. Il Corsport ricorda che in un’intervista a una tv cinese Cristiano Ronaldo disse di volere 7 figli, 7 come il suo numero. Non è la prima volta che si scatena il gossip su una presunta gravidanza della coppia.

La morale è: non lamentatevi del giornalismo italiano.