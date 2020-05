Ulivieri: “Sono fiducioso si possano giocare tutte le partite. Inutile parlare adesso di possibili infortuni”

Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb dopo il comunicato della Figc emesso oggi.

“La volontà di riprendere i campionati chiudendo la stagione il 31 agosto è la cosa più giusta da pensare e che la Federazione potesse fare. C’è necessità di calcio in A, B e C. L’obiettivo della Federazione è che si arrivi alla definizione delle classifiche in base al merito sportivo, che è poi la linea ispirata dall’Uefa”.