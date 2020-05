Tuttosport: Mertens si avvicina all’Inter e cerca casa a Milano

Crescono le quotazioni dell’Inter per Mertens, l’attaccante del Napoli avrebbe già chiesto consiglio e Lukaku per trovare casa a Milano

Il Napoli continua ad essere in attesa di una risposta definitiva da parte di Dries Mertens che non ha ancora firmato il rinnovo che sembrava cosa fatta invece qualche mese fa. Le aspettative sono sempre più basse dal momento che cresce il feeling tra il belga e l’Inter, anzi, come riporta oggi Tuttosport, Dries starebbe già cercando casa a Milano

Mercato Napoli, Mertens cerca casa a Milano? “Il rinnovo col Napoli si è arenato e i segnali parlano di una separazione ormai scontata. Anzi, il pressing Inter – biennale da 5 milioni più bonus alla firma – pare aver scalzato non solo De Laurentiis, ma anche una ricca offerta dalla Cina. Fra l’Inter e Mertens pare esserci solo il Chelsea, anche se… parrebbe che il belga abbia chiesto a Lukaku un consiglio su dover cercare casa a Milano e ci sarebbe già un agente alla ricerca del giusto appartamento, magari sempre in zona City Life e dove si potrebbe liberare l’appartamento di Lautaro”