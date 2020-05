Tuttosport: la Juve pensa ad uno scambio per Milik. In ballo Rugani, Pellegrini, Romero o Cuadrado

L’attaccante polacco ha in mente il bianconero e il club di Agnelli ragiona su come accaparrarselo. Il Napoli lo vuole cedere ma il prezzo è 50 milioni

La Juventus continua a puntare Arek Milik per il mercato estivo. Secondo quanto scrive Tuttosport, il club bianconero vorrebbe inserirlo in uno scambio.

“L’altra ipotesi concreta per l’attacco è Milik, che continua a non voler rinnovare il contratto con il Napoli (scadenza 2021). Il club di De Laurentiis sembra entrato nell’ordine delle idee di cedere il 26enne polacco. Per l’ex Ajax si sono già mosse Atletico Madrid, Tottenhaam e Chelsea.Milik, però, ha in testa un’altra destinazione, la Juventus di Maurizio Sarri. Il Napoli valuta il centravanti 40-50 milioni. Alla Continassa ragionano su uno scambio: da Rugani a Luca Pellegrini, passando per Romero o Cuadrado”.