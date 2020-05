Tuttosport: in settimana De Laurentiis incontrerà i giocatori del Napoli a Castel Volturno

Secondo quanto scrive Tuttosport, la prossima settimana il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarà a Castel Volturno. Vuole verificare la bontà del sistema di sicurezza anti Covid-19 e anche parlare con la squadra di tutte le questioni rimaste in sospeso.

Questo è quanto scrive il quotidiano sportivo:

“Nella prossima settimana è atteso De Laurentiis per verificare di persona la bontà del sistema di profilasi anti coronavirus adottato a Castel Volturno, ma anche per un necessario colloquio con la squadra che attende lumi sui vari argomenti rimasti in sospeso: stipendi congelati, multe da pagare, cause in tribunale per danno di immagine, i rinnovi di alcuni elementi come Mertens e Zielinski, oltre alla posizione di Callejon, il cui contratto scadrà a fine giugno”.