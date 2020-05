Tuttosport: gli allenamenti saranno registrati e controllati da Gattuso

Riprende oggi il lavoro a Castel Volturno, ma non ci sarà nessun contatto tra i calciatori e i preparatori, tutto verrà ripreso dalle telecamere e poi valutato

Si torna in campo oggi a Castel Volturno per i primi allenamenti individuali del Napoli che saranno svolti in tre turni a partire dalle 9 di questa mattina. I calciatori non avranno alcun contatto né con lo staff né col il tecnico come riporta Tuttosport, ma verranno seguiti a distanza

Ognuno dei tre allenamenti quotidiani saranno ripresi dalle telecamere montate sul traliccio realizzato ad hoc durante la gestione Ancelotti. Poi i dati del gps saranno analizzati dallo staff di coach Gattuso per capire dai test quotidiani qual è il livello di preparazione della squadra e quando sarà possibile aumentare i carichi