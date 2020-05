“State a casa”, l’appello anti-assembramenti del Manchester United ai tifosi

Lo United scrive agli abbonati: “non venite fuori agli stadi dove giocheremo”. E rimborsa il costo delle partite a porte chiuse

Il virus ha rivoltato le logiche del tifo. Ora i club chiedono ai tifosi di non andare allo stadio, nemmeno fuori. “State a casa”, dice l’appello del Manchester United ai suoi supporter in attesa che riparta la Premier League.

La prospettiva che la folla si raccolga fuori agli stadi – soprattutto se non dovesse andare in porto la misura dei campi neutri – è una preoccupazione significativa per la polizia.

“Chiediamo la vostra collaborazione, non recatevi negli stadi in cui giochiamo nei giorni delle partite”, ha scritto lo United ai suoi abbonati. “Tifando da casa e seguendo le indicazioni del governo, farai la tua parte per proteggere i tuoi amici, la tua famiglia e tutti i tifosi dello United. Questo sforzo per rimanere a casa ci darà migliori possibilità di proteggere la salute di tutti”.

Domani la squadra di Ole Gunnar Solskjær dovrebbe tornare ad allenarsi a Carrington, dove lavorerà in piccoli gruppi fisicamente distanziati. Lo United ha inoltre confermato un rimborso per le rimanenti partite casalinghe per i possessori degli abbonamenti.