SkySport UK: il Newcastle pronto ad offrire 90 milioni per Koulibaly

Secondo quanto riporta SkySport UK, su Kalidou Koulibaly ci sarebbe il Newcastle. Dopo l’avvento di Yasir Al-Rumayyan, il club è pronto ad investire in modo cospicuo per tornare tra le big della Premier. E dunque a muoversi sul mercato, in ogni reparto. Per quello della difesa, le attenzioni si sono concentrate sul centrale del Napoli.

Per il senegalese sarebbe pronta un’offerta da 90 milioni di euro.

L’emittente inglese sostiene che davanti a questa cifra il presidente De Laurentiis potrebbe anche cedere.