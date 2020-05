Sanchez: «Spero che il calcio riprenda presto. Decideranno leghe e federazioni»

Il presidente del Governo spagnolo: “Abbiamo già iniziato a consentire l’allenamento individuale, gli sport di squadra e speriamo sarà il più presto possibile. Anche se, ovviamente, lo vedremo prima in televisione che negli stadi”.

Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha parlato al Paese augurandosi che il calcio possa essere ripreso presto, con il ritorno del campionato. Ha dichiarato che saranno le leghe e le federazioni a decidere. Ed ha ribadito che si giocherà a porte chiuse, dicendo che il calcio si vedrà prima in televisione che negli stadi.

“Per quanto riguarda il calcio, speriamo che riprenda presto. Saranno le leghe e le federazioni a decidere. Abbiamo già iniziato a consentire l’allenamento individuale, gli sport di squadra e, si spera, sarà il più presto possibile. Anche se, ovviamente, lo vedremo prima in televisione che negli stadi, temo”.

Sempre oggi il Consiglio superiore degli sport (CSD) ha presentato il “Protocollo base d’azione per il ritorno all’allenamento e il riavvio delle competizioni federali e professionali”, una serie di linee guida intese a promuovere “un ritorno sicuro e graduale ed equilibrato” in campo.

Il protocollo, “obbligatorio” per tutti gli atleti federati, professionisti e di alto livello e per le federazioni e le organizzazioni sportive, è stato coordinato dalla Task Force CSD per la promozione dello sport (GTID) e ha “l’approvazione del Ministero della salute”.