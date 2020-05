Rrahmani: «A Juric dissi del Napoli. Mi chiese di non mollare, per me l’impegno è tutto»

Il Corriere dello Sport intervista Amir Rrahmani, difensore acquistato a gennaio dal Napoli, ma in prestito al Verona. E’ impaziente di ricominciare dopo lo stop per pandemia.

Parla di Juric. Lo descrive concentrato sul lavoro ventiquattro ore al giorno.

«Gli sono grato per ciò che mi ha trasmesso, per avermi insegnato a giocare nella difesa a tre, che non conoscevo come sistema, e so che da lui devo ancora imparare. Mi ha spinto ad attaccare, come creare superiorità numerica e come aiutare gli attaccanti. Ha fatto di me un difensore moderno che ha voglia ancora di imparare».