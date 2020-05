Resterà solo il calcio (maschile): Spagna e Inghilterra chiudono i campionati femminili

Annullate nello stesso giorno le competizioni delle donne, “per dare la possibilità ai club di preparare la prossima stagione”. Chiude anche l’Eurolega di basket: la ripresa è solo degli uomini del pallone

Contemporaneamente, Inghilterra e Spagna – i principali campionati di calcio continentali – hanno deciso di sospendere definitivamente le competizioni delle donne. Proprio nello stesso giorno in cui anche il basket maschile ha ufficializzato che la stagione finisce qui anche a livello europeo: niente Eurolega ed EuroCup.

Resterà, alla fine, solo il calcio, e solo quello maschile. L’unico appeso ai diritti tv. Ormai il messaggio è forte e chiaro.

La Federcalcio spagnola ha assegnato il titolo di campione al Barcellona Femenì. La ragazze blaugrana si qualificano così per la prossima Champions League, assieme all’Atletico Madrid, secondo classificato in campionato e a -9 dalle rivali.

E così in Inghilterra la Super League femminile e il Women’s Championship Board (le due massime serie) hanno chiuso la stagione con effetto immediato. La federazione ha scritto in un comunicato che la decisione “è stata presa nel migliore interesse del gioco femminile. Ciò consentirà anche ai club e alle leghe di pianificare, preparare e concentrarsi sulla prossima stagione”. Cosa che evidentemente non vale per il calcio maschile.