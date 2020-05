Repubblica: Milik irritato, freme per andar via. Ma il Napoli chiede 50 milioni

Il polacco è allergico al ruolo di comprimario e il rinnovo di Mertens lo ha convinto dell’addio. Non ha mai digerito le attenzioni del Napoli per Icardi

Il rinnovo del contratto di Dries Mertens ha allontanato la possibilità che Arek Milik resti con il Napoli. Il polacco, scrive Repubblica Napoli, è

“allergico al ruolo di comprimario (sia pure di lusso) e seccato dalla prospettiva di sentirsi in discussione. Del malessere del numero 99 sono al corrente da tempo Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso. Il presidente ha provato invano a imbastire una trattativa con l’ex bomber dell’Ajax, che andrà in scadenza nel giugno del 2021 e che il club non può permettersi di perdere a parametro zero. Vane pure le rassicurazioni del tecnico calabrese, che non sono bastate a evitare la rottura. Milik ha deciso da tempo di cambiare aria e dopo la conferma di Mertens spera di farlo al più presto“.