Repubblica: Mertens non ha chiesto rilanci del Napoli, ha rinunciato ai soldi di Inter e Chelsea

Dries non ha giocato al rialzo. E’ arrivata la fumata azzurra. L’offerta del presidente è stata solo un po’ ritoccata. Manca solo la firma

Grazie alla mediazione di Gattuso e Giuntoli, la fumata bianca per la firma sul rinnovo tra Dries Mertens e il Napoli è arrivata. Manca solo la firma, scrive Repubblica Napoli. Che indica come decisivo il fatto che il belga non abbia giocato al rialzo nonostante le offerte di Chelsea e Inter. Non ha chiesto al Napoli un rilancio sulle cifre proposte a marzo. Il suo passo indietro è stato determinante nel convincere De Laurentiis.

“Inter e Chelsea erano in agguato e fiutavano l’affare a parametro zero, ma dopo averci fatto più di un pensierino sono rimasti alla fine spiazzati e con un pugno di mosche in mano. “Ciro” – salvo colpi di scena – ha deciso di chiudere la sua carriera nella squadra e nella città che ama, rinunciando a un po’ di soldi in più per non tradire l’affetto che i tifosi gli hanno sempre dimostrato. Ma il belga aveva già fatto la sua scelta e la telefonata di ieri pomeriggio con De Laurentiis è servita dunque solo per rompere definitivamente il ghiaccio, dopo il black-out delle comunicazioni seguito all’incontro tra i due dello scorso 1 marzo. I termini della offerta del presidente (biennale da 4 milioni) sono stati nella sostanza solamente un po’ ritoccati. È stato decisivo però pure il passo indietro fatto dal giocatore, che non ha preteso un altro rilancio da parte del Napoli, nonostante le proposte economiche più ricche ricevute da Inter e Chelsea“.