Repubblica: il Governo aspetta il numero dei positivi in Serie A per decidere sul campionato

Il futuro del campionato rischia di deciderlo il numero dei calciatori contagiati. La ripresa della Serie A è strettamente connessa all’esito dei test che le squadre stanno effettuando sui propri giocatori per riprendere gli allenamenti individuali. Il Comitato tecnico scientifico si riunirà oggi per dare il via libera agli allenamenti collettivi: il 18 maggio dovrebbero essere nuovamente tutti in campo, ovviamente seguendo le misure di sicurezza stringenti indicate dai medici. La ripresa degli allenamenti di squadra però non è garanzia del nuovo via del campionato.