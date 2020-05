Repubblica: Il Collana si prepara a riaprire per la fase due

Anche il Collana si prepara a riaprire e a cambiare veste per la fase due, come spiega oggi Repubblica. Oltre alla pista d’atletica verrà infatti utilizzato anche il campo in erba per permettere gli allenamenti all’esterno degli oltre 1000 associati che hanno dovuto abbandonare prematuramente l’impianto a causa del lockdown per il Covid 19.

Paolo Pagliara, amministratore delegato di Giano, la società che gestisce lo stadio Collana ha spiegato come intendono organizzarsi

«Ritornerà l’atletica per professionisti e associati e poi utilizzeremo il prato facendo accedere un massimo di 80 persone, organizzando ovviamente delle turnazioni, al fine di svolgere alcune attività sportive individuali. Lo faremo nel rispetto dei protocolli di sicurezza».

Resteranno invece chiusi spogliatoi e palestre, gli atleti dovranno arrivare già in tuta. All’ingresso della struttura verrà montato un termoscanner per la misurazione della temperatura. L’attività sportiva sarà distribuita dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30. e il sabato dalle 9.30 alle 13.30