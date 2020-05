Repubblica: da oggi allenamenti collettivi. Il Napoli giocherà da 14 a 20 partite in due mesi

Oggi il Napoli riprenderà gli allenamenti collettivi a Castel Volturno. Repubblica Napoli scrive che

Il Napoli aspetta adesso con trepidazione la decisione sull’inizio del campionato, che dovrebbe arrivare il 28 maggio. La squadra è ancora in lizza su tre fronti: campionato, Champions League e Coppa Italia. Se si ripartirà, si preannuncia un tour de force di due mesi.

Il campionato dovrebbe ripartire il 20 giugno, anche se la Figc spera di anticipare al 13.

Il Napoli esordirà al Bentegodi contro il Verona.

Per quanto riguarda la semifinale di ritorno della Coppa Italia contro l’Inter, al San Paolo,

Per la partita contro il Barcellona, in Champions, invece, la data più probabile è l’8 agosto. Si ripartirà dal pareggio 1-1 del San Paolo.

“Se il Napoli andrà avanti nelle due coppe, ovviamente, il tour de force estivo si farà ancora più impegnativo. Ma in ogni caso il calendario che attende gli azzurri da giugno a metà agosto sarà intensissimo. Un motivo in più per spingere sull’acceleratore da oggi, con il primo allenamento collettivo a Castel Volturno. È un passo verso la normalità, fatto però con prudenza. Sempre stamattina è in programma il sesto tampone”.