Phelps racconta la sua depressione in quarantena: «A volte non vorrei essere Phelps»

Il più forte nuotatore di tutti i tempi a Espn: «Il lockdown è stata un’esperienza spaventosa. Ho dovuto accettare che non guarirò mai, la malattia non andrà mai via»

“Respiro”. Nel caso di Michael Phelps non è così scontato. Il pluricampione olimpico, uno dei più incredibili nuotatori della storia dello sport mondiale (23 medaglie d’oro alle Olimpiadi), soffre di depressione. Lo annunciò pubblicamente prima delle Olimpiadi di Rio. E il grosso malinteso – parole sue – è che una volta parlatone al passato, la malattia, la depressione, finisca svilita dalle vittorie. Poi è arrivata la pandemia. Oggi ha quasi 35 anni.

Phelps racconta la sua quarantena in una lunga intervista alla ESPN. Un viaggio dentro la testa di un superuomo fragile. Che vale in grande per tutte le quarantene di tante persone che avevano problemi già prima, le vittime invisibili del lockdown.

“La pandemia è stata una delle cose più spaventose che abbia mai vissuto. Sono grato che io e la mia famiglia siamo sani e salvi. Sono grato che non dobbiamo preoccuparci di pagare le bollette o di mettere cibo a tavola, come tante altre persone in questo momento. Ma sto ancora lottando”.

“Il fatto è – e le persone che vivono con problemi di salute mentale lo sanno – che non scompare mai. Hai giorni buoni e cattivi. Ma non c’è mai una linea di arrivo. I media hanno svolto la loro parte. Mi hanno trascinato nel fango per ogni cosa che ho sbagliato negli anni. Sono io il responsabile di ogni errore che ho commesso. Nessun altro. Ho ricevuto aiuto e ho concluso la mia carriera ad alto livello. Ma ecco la realtà: non sarò mai “guarito”. Non andrà mai via. Ho dovuto accettarlo, imparare a gestirlo e renderlo una priorità nella mia vita. E sì, è molto più facile a dirsi che a farsi“.

“La pandemia è stata una sfida che non mi sarei mai aspettato. Tutta l’incertezza. Essere rinchiuso in casa. E le domande. Così tante domande. Quando finirà? Come sarà la vita quando sarà finita? Sto facendo tutto il possibile per essere al sicuro? La mia famiglia è al sicuro? Mi fa impazzire. Sono abituato a viaggiare, gareggiare, incontrare persone. Questa è solo follia. Le mie emozioni vanno ovunque. Sono sempre al limite. Sono sempre sulla difensiva”.

«Ci sono momenti in cui mi sento assolutamente inutile È quasi come quella scena di “The Last Dance” in cui Michael Jordan è sul divano, fuma un sigaro e si ferma, dicendo tipo: “Stop. Pausa”. Non ce la fa più. Sono sopraffatto. Ecco perché ho momenti in cui non voglio essere me. Vorrei solo essere “Johnny Johnson”, una persona a caso”.

Phelps parla dello sport come terapia. Lo è per lui ad altissimi livelli, e per molte persone comuni in modo più amatoriale.

“Quindi come combatto? Come lo gestisco? Io devo andare in palestra ogni giorno per almeno 90 minuti. È la prima cosa che faccio. Mi sveglio tra le 5:15 e le 7, nessuna sveglia. Ci sono giorni in cui non voglio andarci. Mi costringo a farlo. So che è per la mia salute mentale tanto quanto lo è per la mia salute fisica. Se manco un giorno, è un disastro. Poi mi infilo in una serie di pensieri negativi. E quando ciò accade, sono l’unico che può fermarlo. E in genere non si ferma molto velocemente”.

“Se commetto un errore o se faccio arrabbiare qualcuno, penso che sia sempre colpa mia. Quando ciò accade giorno dopo giorno, puoi metterti in una situazione spaventosa abbastanza rapidamente. E così è stata la quarantena per la maggior parte del tempo. Quando nuotavo, la piscina era la mia fuga. Prenderei tutta quella rabbia e la userei come motivazione. Ma ora quella fuga è sparita. Ho imparato in quei momenti che è importante provare a fare un passo indietro. Fai un respiro profondo. Torna al punto di partenza e chiediti: da dove provengono queste emozioni? Perché sei così arrabbiato? È qualcosa che ho imparato in terapia. È qualcosa che cerco di insegnare ai miei tre ragazzi. Ma quando sei dell’umore giusto, non sempre vuoi fare ciò che è “giusto” o quello che sai che dovresti fare. Provo a scrivere note sul mio specchio con un pennarello. Ci sono citazioni motivazionali in tutto il mio ufficio, che utilizzo per aiutarmi. E ho un diario”.

«Quando le cose peggiorano, mi prendo letteralmente un timeout. Devo solo togliermi di mezzo. Non voglio che i bambini mi vedano così. Quindi vado nella mia stanza per qualche minuto o in ufficio o nel mio armadio. Solo un ambiente tranquillo per pensare ed essere calmo da solo. Ci sono momenti in cui non penso che possa andare peggio, e Boomer, il mio bambino di 4 anni, si avvicina a me, mi abbraccia e mi dice che mi ama. Quando meno te lo aspetti. È letteralmente la cosa più grande del mondo“.