Perso Mertens, l’Inter si consola con Cavani (7,5 milioni più bonus)

In scadenza a Parigi, Marotta ha pronto per lui un contratto da top (anche se lui al Psg ne guadagna 12). Ci sono anche altri club su di lui

Cavani Inter. L’Inter non si è persa d’animo dopo che è saltata la trattativa con Mertens che ha preferito Napoli. Come ha scritto oggi la Gazzetta, i nerazzurri sono su Edinson Cavani – stessa età di Mertens, tre mesi in più – che dovrebbe rientrare in un doppio affare lungo la direttrice Milano-Parigi: il riscatto di Icardi da parte del Psg e l’arrivo di Edinson, in scadenza, alla Pinetina. Anche perché Lautaro andrà al Barcellona.

Oggi Cavani guadagna 12 milioni. L’offerta dell’Inter sarà attorno a quei 7,5 milioni più bonus

che già hanno convinto Lukaku ed Eriksen. Una cifra che in casa nerazzurra non si vuole superare, per equilibri di bilancio e di spogliatoio.

Dall’entourage di Cavani, comunque, non si sbilanciano: ci sono anche Manchester United, Atletico Madrid e il nuovo Newcastle ormai il prezzemolo del mercato: è – sarebbe – in ogni trattativa.