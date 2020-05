All’emittente 7 Gold: “Due sono i motivi per la scelta di Dries: giocherà titolare e avrà un futuro in Campania anche quando smetterà di giocare”

L’ex dirigente di Napoli e Juventus, Luciano Moggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente 7 Gold commentando la scelta di Mertens di restare a Napoli e la delusione di mercato dell’Inter

“Io dico da tempo che Mertens sarebbe rimasto a Napoli. Due sono i motivi: giocherà titolare e avrà un futuro in Campania anche quando smetterà di giocare. Lui poi a Napoli sta benissimo. Non aveva alcuna voglia di cambiare città”.

“L’Inter non ha preso Dris Mertens, ma ha un grande colpo in canna. Mi riferisco all’attuale attaccante in forza al Lipsia, Timo Werner. Potrebbe essere lui il nuovo acquisto di Giuseppe Marotta. Sono convinto che l’Inter farà qualcosa di importante a centrocampo”.