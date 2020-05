Pedullà: Per Osimhen il Lille accetterebbe dal Napoli 40 milioni più Ounas

Secondo l’esperto di calciomercato Lopez spera di favorire il Napoli, anche perché vorrebbe “riparare” rispetto all’affare Pepé

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante per sostituire Milik che quasi sicuramente sarà in uscita nel prossimo mercato avendo rifiutato il rinnovo proposto dal club. Tra le alternative il nome più forte in questo momento sembra essere quello si Victor Osimhen sulla trattativa l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà dà alcuni aggiornamenti:

“A scanso di equivoci possiamo aggiungere che si tratta di un’autentica fake news. Il Lille lo valuta tra 55 e 60 milioni, il presidente Lopez ha un eccellente rapporto con De Laurentiis e vorrebbe “riparare” rispetto alla scorsa estate quando Pepé (sempre di proprietà Lille) era stato a un passo dal Napoli per poi virare verso l’Arsenal. Proprio l’Arsenal ha chiesto informazioni su Osimhen ma stavolta Lopez spera di favorire il Napoli, accetterebbe 40 milioni cash più il cartellino dell’esterno offensivo Ounas che gli piace moltissimo e che già la scorsa estate, come raccontato, era stato proposto per il famoso Pepé. Il Napoli c’è, dunque, alle sue condizioni”