Pedullà: Napoli, c’è il sì di Osimhen. Pronta un’offerta di 45 milioni se parte Milik

Il calciatore del Lille è un obiettivo importante per il Napoli che aspetta di capire i movimenti di Milik che è fortemente corteggiato dalla Juve

Poche, pochissime sono le possibilità che Milik resti al Napoli. L’attaccante polacco non ha rinnovato il contratto con il club i scadenza nel 2021 e De Laurentiis ha intenzione di venderlo in questa sessione di mercato, anche se il suo obiettivo resta non svenderlo, pretendendo per il suo cartellino non meno di 50 milioni senza contropartite tecniche.

“Milik è un obiettivo vero della Juve e piace anche in Inghilterra (oggi Tottenham più di Chelsea). In caso di partenza il Napoli lo sostituirà con un grande profilo”

Questo scrive l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà che rilancia anche il nome dell’attaccante che potrebbe sostituire Milik:

In Italia per distacco l’attaccante che intriga di più è Ciro Immobile ma ora è complicato pensare a una sua cessione, per la Lazio è blindatissimo, si tratta di una salita e il club di De Laurentiis ha memorizzato. Si è parlato molto di Belotti ma non ci sono riscontri. E così avanza sempre più Victor Osimhen che nella ultime ore ha avuto un gravissimo lutto, la perdita del papà. Osimhen piace tantissimo, come raccontato in esclusiva diversi gironi fa: oggi è in cima alla lista, i contatti con il suo entourage sono continui e proficui, il Napoli sa della concorrenza ma ha incassato il gradimento e non è poco. E con calma, quando sarà chiara la vicenda Milik, andrà dal Lille portando un’offerta di almeno 45-50 milioni, traccia da seguire in futuro con estrema attenzione”.