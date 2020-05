Orsolini-Napoli, il Bologna chiude al suo trasferimento

L’esterno destro del Bologna Riccardo Orsolini, entrato negli ultimi giorni tra gli obiettivi di mercato del Napoli e del Borussia, non è sul mercato. Lo sottolinea oggi il Corriere dello Sport partendo dalle parole del suo agente

“Orsolini non si muove dal Bologna. Non nascondo quanto sia bello sapere che è cercato da società che lottano per vincere lo scudetto sia in Italia che in altri campionati, ma il ragazzo ha un rapporto meraviglioso con l’allenatore e nessuna squadra più del Bologna può consentirgli di completare il suo percorso di crescita”.