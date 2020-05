1 giugno-31 agosto, le date per la prossima sessione di calciomercato

Si attendono indicazioni sulle modalità di tesseramento dei calciatori per la stagione 2020/2021, dal momento che il mercato si svolgerà a campionati in corso

Il Consiglio Federale di oggi ha stabilito che la data ultima per portare a termine i campionati di Serie A, B e C sarà il 31 agosto, manca solo sta stabilire la data del via che verrà presumibilmente decisa nella riunione del 28 maggio tra Governo, Lega e Figc.

Resta per il problema di capire dove si dovrà collocare la finestra del mercato estivo. La Figc ha stabilito che ci sarà una finestra per il deposito dei “contratti preliminari” dal 1° giugno al 31 agosto in cui i club potranno cominciare ad operare a campionato ancora in corso. Ma non è stata individuata una durata vera e propria per il mercato, con date di inizio e fine.

Questo sfalsamento dovrebbe significare che un calciatore che cambiasse squadra in questa finestra di mercato potrebbe aggregarsi al nuovo club solo a partire dal 1 settembre, poiché prima i campionati potrebbero essere ancora in corso, per cui si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali sui nuovi termini di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021.