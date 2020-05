In vista della ripartenza del campionato fissato per l’11 giugno la Liga ha dovuto darsi una mossa e inviare una circolare a tutti i club per comunicare la novità

Dopo l’arrivo della decisione di riprendere il campionato per l’11 giugno, La Liga ha scoperto di doversi dare una mossa con i tempi per farsi trovare pronta.

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo infatti la Liga ha fatto partire una circolare per tutti i tecnici e i dirigenti per informarli che da lunedì sarà ufficialmente possibile far partire gli allenamenti collettivi anche in Spagna

Gli allenamenti collettivi sono ovviamente propedeutici alla riapertura del campionato spagnolo che è stata fissata per giovedì 11 giugno, alle ore 22, quando si disputerà il derby dell’Andalusia fra il Siviglia e il Betis.