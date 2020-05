Tebas: “La Liga riparte l’11 giugno col derby di Siviglia”

Lo ha annunciato, ufficiosamente, il Presidente della Liga: “Ci piacerebbe ripartire con Siviglia-Betis, giovedì 11 alle 22. Quella è la nostra idea”

La Liga ha una data, non ancora ufficiale, e una partita di riavvio del campionato: il derby di Siviglia. Lo ha annunciato il presidente Javier Tebas, in una intervista in tv.

“Non è stata ancora decisa la data precisa – ha detto Tebas – ma sarà nel weekend del 12 giugno e potrebbe essere addirittura giovedì 11. Dipende da come andranno avanti gli allenamenti. Ci piacerebbe ripartire con il derby di Siviglia tra Siviglia e Betis, giovedì 11 alle 22. Quella è la nostra idea”.