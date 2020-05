Moratti: «Chiellini? Non capisco perché si sia sfogato così, non me lo aspettavo e mi è dispiaciuto»

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, è intervenuto alla Domenica Sportiva.

Sulla ripresa del calcio, ha dichiarato di comprendere le esitazioni di Spadafora.

«Tutti abbiamo voglia di vedere il calcio, è bello, ci appassiona e ci lega a sentimenti forti. Credo sia abbastanza normale che le autorità abbiano paura a far partire le manifestazioni e far finire il campionato. Il Ministro ha un senso di responsabilità molto forte è normale che sia titubante».

Su Icardi e il suo futuro:

«Immagino che sia un qualcosa di finito per l’Inter, sarà il Psg che deciderà se tenerlo o scambiarlo perché è un grandissimo giocatore e può essere un grande vantaggio sia tenerlo che darlo in cambio per qualcun altro».

Moratti ha commentato anche le parole di Chiellini a Repubblica. Ha dato ragione a Marco Tardelli.

«Io sono sulla stessa linea di Tardelli. Mi è dispiaciuto delle cose che ha detto Chiellini perché è un ragazzo molto intelligente, un ragazzo per bene e mi è simpatico. Non trovo ragione perché si sia sfogato così, non me lo aspettavo e mi è dispiaciuto. Mi dispiace soprattutto per Mario perché un bravo ragazzo e mi spiace venga sempre trattato così».