Marca: Llorente disposto a trasferirsi all’Athletic Bilbao per 2,5 milioni di ingaggio

Il club spagnolo è a conoscenza dall’anno scorso della richiesta dell’attaccante. Non ha ancora stabilito contatti con il Napoli, ma non esclude di ricorrere al mercato dopo il ritiro di Aduriz

Secondo quanto scrive Marca, Fernando Llorente sarebbe contento se l’Athletic Bilbao presentasse un’offerta al Napoli per accaparrarselo nel mercato estivo.

Il quotidiano spagnolo cita la frase pronunciata da Llorente la scorsa stagione, quando era ancora un giocatore del Tottenham:

“Bilbao è la mia casa. Se avessi ricevuto un’offerta da Athletic, lo avrei apprezzato”.

Lo spagnolo, scrive, mantiene i rapporti con il club che lo ha lanciato sul piano internazionale e sarebbe disposto ad un trasferimento a patto che gli venga corrisposto lo stesso stipendio che guadagna con il Napoli, di 2,5 milioni di euro.

L’attaccante è considerato ancora in buone condizioni per giocare, anche se ha 35 anni.

L’Athletic, conclude Marca, che già l’anno scorso era a conoscenza della richiesta di Llorente e sapeva del suo gradimento sulla destinazione eventuale, non ha stabilito alcun contatto con il Napoli, ma non esclude di ricorrere al mercato per migliorare l’attacco dopo il ritiro di Aduriz.