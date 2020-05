Lotito discute con Dal Pino: chiede di correggere il protocollo perché preparato in medicina

Il battibecco ha agitato la riunione della Lega di ieri. Il presidente della Lazio avrebbe voluto partecipare alla stesura del testo da inviare alla Figc o leggerlo preventivamente. Entrambe le richieste sono state rigettate

Ieri pomeriggio si è tenuta la riunione in Lega tra i presidenti e i medici dei club per le modifiche al protocollo per gli allenamenti collettivi. Una discussione non proprio agevole, durante la quale il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha battibeccato con il presidente della Serie A Dal Pino.

Il motivo è stata la richiesta di Lotito di partecipare alla stesura del testo o almeno di leggerlo prima che fosse inviato alla Figc. Richieste rigettate.

Il Corriere della Sera scrive:

“Il presidente della Lega Dal Pino ha battibeccato con il numero uno della Lazio Lotito, che pretendeva di correggere di suo pugno il protocollo: non è stato accontentato”:

La Gazzetta dello Sport dà ulteriori dettagli. Scrive:

“Prima dell’invio alla Federazione del testo preparato dalla Lega, il presidente della Lazio Lotito ha chiesto di poterne prendere visione. Richiesta che per il presidente Dal Pino non poteva essere soddisfatta: il documento avrebbe dovuto allo stesso modo essere inviato agli altri club, di cui magari dover recepire anche le più piccole correzioni. Dal Pino, al lavoro sul protocollo con il rappresentante dei medici sociali di Serie A, Gianni Nanni, ha chiesto fiducia ai club: accordata. Anche da Lotito, che però rispetto ai colleghi presidenti ha ricordato di avere una preparazione in medicina parlando di un metodo innovativo e più rapido di monitoraggio sui giocatori”.