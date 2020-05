Lippi: «Il calcio deve ripartire. Nei suoi confronti demagogia e moralismo inaccettabili» 

Intervista al CorSport: «Oggi siamo in grado di contrastare diversamente la pandemia. Il calcio può piacere o meno ma è un’industria e come tale deve essere trattato»

Sul Corriere dello Sport una lunga intervista a Claudio Lippi. E’ arrabbiatissimo perché il calcio non è ancora ripreso.

«Il presente è veramente vomitevole. Mi fa incazzare, te lo dico sinceramente. Sento solo discorsi di questo tipo: bisogna fare squadra, bisogna essere uniti, compatti, coesi. Essere squadra? Ognuno pensa ai cavoli suoi, ognuno pensa a casa sua, pensa alle poltrone, a livello politico, a livello scientifico, a tutti i livelli».

E continua:

«Qui in Italia si strumentalizza a proprio uso e consumo. Se c’è qualcuno che fa o dice qualcosa di buono viene immediatamente sputtanato, gli mettono i bastoni tra le ruote. A livello scientifico è ancora più vergognoso: ma, dico io, siamo nel 2020, andiamo su Marte e non siamo capaci di trovare una medicina, un rimedio per questo cavolo di virus, un vaccino, dai! Se uno scopre una cosa importante che potrebbe risolvere i problemi di un’altra nazione la tiene per sé, non la comunica perché non vuol far fare bella figura all’altro, questa è la situazione».

Un po’ semplicistico, forse, ma chiaro e efficace.

«È così, è veramente vergognoso. Ci si chiede se ripartire o no, perché non si dovrebbe ripartire? Certo che bisogna ripartire. Ma poi tra l’altro ci dicono da un sacco di tempo che dovremo convivere a lungo con questo virus. Riparte quello, riparte quel’altro, e allora perché il calcio non deve ripartire?»,

La situazione, continua, è migliorata rispetto a due mesi fa, quando è scoppiata l’epidemia.

«Oggi, siamo in grado di contrastare diversamente la pandemia e allora cosa spinge qualcuno a sostenere che il calcio non deve ripartire? Nei confronti del calcio c’è una demagogia impressionante, un moralismo inaccettabile. Il calcio può piacere o meno, si può essere tifosi o non tifosi, ma una cosa non va mai dimenticata: il calcio professionistico è un’industria e come tale deve essere trattato».