L’inchiesta del Nyt sugli atleti con malattie pregresse: rischiano il doppio degli altri

Il quotidiano racconta paura e incertezze di una “nicchia” a rischio, mentre le leghe cercano di organizzarsi per garantirgli ulteriori precauzioni

Kathleen Baker ha 23 anni, ed ha vinto una medaglia d’oro nei 100 metri dorso alle Olimpiadi di Rio con il morbo di Crohn, una patologia infiammatoria cronica dell’intestino.

Jordan Morris ha 25 anni, gioca nei Seattle Sounders e nella nazionale degli Stati Uniti, e lo fa indossa un monitor per la glicemia sul braccio, anche in campo, per tenere sotto controllo il suo diabete di tipo 1.

Dusty Baker, un ex giocatore di baseball ora coach degli Houston Astros, ha avuto un cancro alla prostata, un piccolo ictus, ha l’ipertensione, un diabete di tipo 2, e il battito cardiaco irregolare.



Sono tre esempi di atleti – o membri degli staff – con “patologie pregresse”, che dal primo giorno di pandemia sono indicati come le principali vittime di complicanze di Covid-19. Per non parlare di quelli non-bianchi, che vedono aumentare i loro rischi fino a quattro volte. Se gli sportivi in generale hanno paura di ricominciare ad allenarsi e competere, loro hanno il doppio dei motivi per preoccuparsi.

Il New York Times ha acceso i riflettori su questo “limbo”, una nicchia di cui nessuno parla. Il dott. Preeti Malani, direttore sanitario presso l’Università del Michigan e professore di medicina nella divisione delle malattie infettive, dice che c’è ancora molto da imparare su come il virus può colpire chiunque: “Il mio consiglio personale sarebbe forse quello di restare fuori e aspettare fino a quando non si avranno maggiori informazioni. Ma è cosa difficile quando il tuo lavoro dipende da questo, che tu sia alla guida di un autobus o lavori in un ristorante o sia un giocatore di baseball della Major League”.

Le leghe americane stanno elaborando precauzioni specifiche per i più vulnerabili, come la predisposizione di spazi separati nei ritiri e nelle club house, opzioni di viaggio meno affollate, quando non lo smart working o gli allenamenti in orari differenti.

“Non li forzeremmo mai né proveremmo a costringerli a tornare al lavoro”, ha detto il commissario della M.L.B. Rob Manfred. “Possono aspettare fino a quando non sono pronti a tornare”. Nel campionato di baseball americano ci sono diversi giocatori con diabete di tipo 1, o storie di cure per un cancro, colite o patologie cardiache. Finora, nessuno ha detto pubblicamente che si sarebbe astenuto.

Jake Diekman, un lanciatore degli Oakland Athletics di 33 anni combattuto l’infiammazione cronica dell’intestino fin dall’infanzia e ha perso gran parte della stagione 2017 dopo la rimozione del colon. Sua moglie, Amanda, ha scritto su Twitter il mese scorso che un ritorno in campo “non dovrebbe avvenire a spese di mio marito. Senza offesa, ma non mi interessa che un Bob qualunque si annoi a casa senza sport”.

Larry Nance Jr. dei Cleveland Cavaliers ha il morbo di Crohn, che tratta con farmaci che possono metterlo a maggior rischio di infezioni. Nance è comunque ottimista perché i suoi medici gli hanno detto che il modo in cui stava gestendo la sua malattia avrebbe attenuato i suoi rischi legati alla Covid-19. E Nance è stato uno dei primi giocatori Nba a tornare ad allenarsi appena la lega ha autorizzato le squadre ad aprire i centri sportivi. “Se torniamo, io torno”, ha detto Nance.

Kathleen Baker in quarantena si è allenata usando la piscina del cortile di un amico, l’oceano e una palestra di casa: “Quando ero più giovane, i miei genitori mi disegnavano delle X rosse sulle mani per ricordarmi di non toccarmi il viso, perché mi ammalavo sempre. Ora ci ripenso ed è una cosa che mi aiuta, in questo periodo”.