Rose (Newcastle): “Calciatori trattati come topi da laboratorio”

“La gente a casa pensa che visto che guadagniamo tutti quei soldi allora possiamo rischiare. E io dovrei rischiare la salute per intrattenerli?”

“Ci trattano come cavie, come topi da laboratorio”. Anche Denny Rose è nero, e come tutti i giocatori BAME, cioé di etnie a rischio complicanze da coronavirus, ha paura di tornare agli allenamenti e a giocare. Come il capitano del Watford Deeney.

Il terzino sinistro in prestito al Newcastle dal Tottenham accusa: “La gente pensa che dovremmo tornare al calcio, come se fossimo cavie o topi da laboratorio”, ha detto al podcast di Lockdown Tactics riportato dal Guardian: “Sperimenteremo questa fase e vedremo se funziona o no. Posso solo immaginare le persone a casa che dicono: ‘beh, guadagnano tutti quei soldi, quindi devono tornare a giocare. Certe volte penso se ne vale la pena. Potrei potenzialmente rischiare la mia salute per l’intrattenimento delle persone, e non è qualcosa in cui voglio essere coinvolto se devo essere onesto”