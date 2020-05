Il Napoli sfida Ancelotti per Gabriel Magalhães del Lille

Secondo il Corsport, il giovane difensore di un metro e novanta sarebbe la soluzione ideale per sostituire Koulibaly in aria di addio

Non solo in attacco, il Napoli nella prossima sessione di mercato sarà probabilmente chiamato a sistemare anche il reparto offensivo. È quasi certo oramai che Koulibaly verrà sacrificato per fare cassa e lasciato partire destinazione Premier o Psg.

Sostituire Kalidou non sarà cosa facile, ma Giuntoli è già al lavoro da tempo ed ha individuato diverse figure che potrebbero andare bene, come scrive oggi il Corriere dello Sport, tra cui anche Gabriel Magalhães del Lille

Un gigante brasiliano di un metro e novanta, che ha messo assieme in questa stagione 34 presenze. Valutazione Già elevatissima intorno ai 30 milioni di euro, con un curriculum vitae niente male, perché quella in corso è stata la sua seconda stagione nell’orbita della prima squadra.

Ma il Napoli ha un degno avversario nella lotta a Gabriel, Carlo Ancelotti che segue il difensore