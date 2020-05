le Iene: niente servizio su Lotito, stasera. Il presidente della Lazio avrà diritto di replica

Il programma pubblica una nota sul sito Mediaset. Qualora il presidente biancoceleste non vorrà sfruttare la possibilità di difendersi, il servizio andrà in onda regolarmente il 2 giugno

Il servizio su Claudio Lotito in programma stasera a Le Iene, non sarà più trasmesso. Lo annuncia lo stesso programma di Italia 1 con una nota sul sito di Mediaset.

“Nell’inchiesta di Filippo Roma e Marco Occhipinti, l’agente Luis Ruzzi ci ha raccontato come, a suo dire, sarebbe stato l’assetto societario utilizzato nel 2008 dal Presidente della Lazio per pagare parzialmente, attraverso una triangolazione in nero, l’attaccante argentino Zarate”.